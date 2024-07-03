القيمة السوقية للعملات المشفرة تهبط 3% إلى 2.26 تريليون دولار

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تراجعت أسعار العملات المشفرة، اليوم الأربعاء، رغم تحول التدفقات الوافدة لصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية للزيادة.

وحسب بيانات "COIN MARKET CAP" هبطت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 3% إلى 2.26 تريليون دولار، رغم ارتفاع حجم تعاملات السوق بنسبة 5.36%.

وأظهرت بيانات "Farside Investors" لإدارة الأصول، استمرار التدفقات الوافدة لصناديق البيتكوين الأميركية المتداولة في البورصة لليوم الخامس على التوالي، مع دخول 129.5 مليون دولار من الاستثمارات يوم الاثنين وحده، ويعد هذا أعلى معدل يومي للتدفقات الداخلة منذ 12 يونيو الماضي.

يأتي ذلك فيما أمهلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الشركات التي تقدمت بطلبات لإدراج صناديق تداول تتبع عملة الإيثر المشفرة حتى الثامن من يوليو الحالي لتقديم إضافات على طلباتهم.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير أن مديري الأصول متفائلون بشأن احتمالات موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على طرح صناديق الإيثريوم المتداولة بحلول منتصف يوليو الجاري.

أمهلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الشركات التي تقدمت بطلبات لإدراج صناديق تداول تتبع عملة الإيثر المشفرة حتى الثامن من يوليو الحالي لتقديم إضافات على طلباتهم.

وجاء هذا التأخير في الموافقة على هذه الطلبات بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إدراج هذه الصناديق لأول مرة خلال الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع أن يتم إدراج هذه الصناديق في الأسواق الأميركية منتصف الشهر الحالي بعد الحصول على الموافقة النهائية من SEC.

من جهته، توقع الشريك المؤسس في شركة Only FX، راشد الخزاعي، في مقابلة مع "العربية Business"، صدور موافقة قريباً جداً على أحد طلبات إدراج صناديق تداول تتبع عملة الإيثر على الأقل نظراً لسهولة الأصل عن بيتكوين وتطبيقاته العملية الموجودة لدى القطاع الخاص، والشركات الناضجة المقدمة للطلبات.