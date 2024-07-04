سعر بيتكوين يهبط دون 59 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل

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انخفض سعر عملة بيتكوين المشفرة إلى ما دون 59000 دولار لأول مرة منذ أبريل في وقت مبكر من تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع العديد من العملات المشفرة الرئيسية الأخرى أيضًا، وسط مخاوف بشأن تأثير بورصة Mt.Gox، المعطلة التي أعادت كمية كبيرة من عملات بيتكوين إلى دائنيها.

وتعيد بورصة Mt.Gox، والتي انهارت قبل عقد من الزمن بعد اختراق هائل، ما يقرب من 9 مليارات دولار من الرموز المشفرة لمستخدميها.

وتراجعت بيتكوين بما يزيد عن 3.8% في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وانخفض سعر الإيثر بأكثر من 4% إلى ما دون 3200 دولار، بينما انخفضت العملات المشفرة الشهيرة الأخرى مثل BNB وSolana وDogecoin من Binance بنسبة 5.8% و9% و6.5% على التوالي، وفق تقرير نشرته "forbes" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".

يأتي الركود وسط مخاوف بشأن قيام المسؤولين عن بورصة Mt.Gox المنحلة ببدء عملية سداد مستحقات دائنيها في شكل عملات مشفرة - بما في ذلك أكثر من 137000 بيتكوين بقيمة حوالي 8 مليارات دولار.

أثار السداد الكبير، الذي سيحدث على مراحل، مخاوف من أن الدائنين قد يحاولون تصفية بعض أصولهم المشفرة المستردة وخفض أسعارها.

سيتم سداد مستحقات دائني Mt.Gox في شكل بيتكوين وبيتكوين كاش.

يشير المحللون الذين تحدثوا لوكالة "بلومبرغ" إلى أن حالة الانتخابات الرئاسية الأميركية قد يكون لها أيضًا تأثير على أسعار العملات المشفرة.

أدى أداء بايدن المتذبذب في المناظرة الأولى إلى دعوات له بالخروج من السباق.

وأفادت "بلومبرغ" أن سوق العملات المشفرة قلقة بشأن احتمالية وجود مرشح ديمقراطي أقوى ليحل محل بايدن لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قدم نفسه في الأشهر الأخيرة كزعيم مؤيد للعملات المشفرة.