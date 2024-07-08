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خاص "أو تي إس كابيتال" للعربية: ضعف السيولة مع عمليات البيع الكبيرة وراء تراجع "بيتكوين"

عسكر: أكثر من 80% من المعدنين يخسرون عند مستوى 50 ألف دولار للبيتكوين

دبي - العربية.نت
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قال كبير المطورين في شركة "أو تي إس كابيتال"، علي عسكر، إن آخر أسبوعين للبيتكوين كان الأخبار تتداول إمكانية أن ترد منصة "Mt. Gox " عملات البيتكوين التي كانت متوقفة منذ عام 2014، بجانب عمليات البيع من الحكومة الألمانية.

وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن كمية التداولات على جميع منصات تداول بيتكوين كانت أقل من ربع ما كانت عليه من العام الماضي ما يدل على ضعف السيولة وبالتالي عمليات بيع كبير كانت تؤدي إلى انخفاضات متتالية في السعر وبطبيعة الحال بما أن معظم التدفقات تكون عبر العقود الآجلة مع الرافعة المالية فبالتالي أي عملية بيع أو أي حركات سعرية كبيرة صعودا أوهبوطا ستسبب نوعا من تأثير ما يسمى بـ"كرة الثلج".

وقال إن مبيعات الحكومة الألمانية من البيتكوين كانت تصل إلى منصات التداول الموجودة في أوروبا، وعمليات البيع الكبيرة فوق 100 بيتكوين لا تطلع على السوق ولكن تتم بين البائع والمشتري مباشرة ومن ثم لا يكون لها تأثير كبير على السعر ولكنها تخلق نوعا من الضغط البيعي، بجانب مشاعر سلبية وهي مؤثرة بشكلة كبير على البيتكوين.

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وذكر أنه وفقا للتدفقات في السوق حاليا فإن مستوى ما بين 50 و58 ألف دولار للبيتكوين مستوى دعم كبير للعملة المشفرة وإذا انخفضت إلى مستوى 50 ألف دولار فإن أكثر من 80% من المعدنين يصبحون في حالة خسارة ومن ثم فإن السيولة معهم تتوقف لأنهم غير مستعدين لبيع العملات التي أنتجوها بخسارة.

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