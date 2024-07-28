في حدث مرتقب.. ترامب قد يعلن دعمه للعملات المشفرة

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من المقرر أن يظهر الرئيس السابق دونالد ترامب في مؤتمر بيتكوين في ناشفيل السبت، حيث يصل المرشح الجمهوري، الذي وصف العملات المشفرة سابقًا بأنها "كارثة تنتظر الحدوث"، إلى التجمع بعد سن برنامج حزبي ينص على أن "الجمهوريين سيضعون حدًا لحملة الديمقراطيين غير القانونية وغير الأميركية على العملات المشفرة".

كما يخطط ترامب لاحقًا للسفر إلى سانت كلاود بولاية مينيسوتا لحضور تجمع جماهيري مع زميله في الترشح السناتور جيه دي فانس الجمهوري من أوهايو.

ومن المقرر أن تحضر نائبة الرئيس هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة، حملة لجمع التبرعات مرصعة بالنجوم يوم السبت في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس.

وبدأت العديد من شركات العملات المشفرة في أميركا والمديرين التنفيذيين والمستثمرين والمتعصبين في الالتفاف حول الرئيس السابق دونالد ترامب، على أمل أن يؤدي احتضانهم العلني والشيكات السخية المتزايدة للحملة إلى إغراء وانتخاب مرشح رئاسي سيجنب الصناعة التنظيم الفيدرالي.

وفي عهد الرئيس بايدن، شنت حكومة الولايات المتحدة حملة صارمة على العملات المشفرة، سعياً إلى حماية الأميركيين العاديين من عمليات الاحتيال إلى حد كبير ومنع تمكين الأنشطة غير المشروعة والمجهولة المصدر.

لكن الرقابة الشرسة أثارت حفيظة دعاة العملات المشفرة وأغضبت المحسنين السياسيين الأثرياء في وادي السيليكون. ولتجنب تحقيقات فيدرالية جديدة، وحماية البيئة، والتنظيمات المالية، فقد انجذبوا نحو ترامب حتى لو لم يكونوا يحبونه دائما على أمل أن يحقق لهم الراحة في واشنطن.

وقال مارشال بيرد، الرئيس التنفيذي للعمليات في "Gemini"، وهي منصة تداول العملات المشفرة والخدمات المصرفية لواشنطن بوست : "أعتقد أن ما يثير حماس الناس هو أنه إذا جاء ترامب بدائرة جديدة وأعضاء في مجلس الوزراء وأشخاص، فسوف يتغير الأمر ويتغير للأفضل". ووصف نفسه بأنه غير سياسي، لكن مؤسسي شركته والمستثمرين المليارديرات تايلر وكاميرون وينكليفوس، تبرعوا بكثافة لدعم ترامب.

واحتفل مؤخرًا بـ "بيتكوين" والرموز الرقمية الأخرى، مما يمثل تحولًا عن فترة وجوده في منصبه، عندما أعلن ترامب أنه "ليس من محبي" بيتكوين وربط مثل هذه الأصول بمبيعات المخدرات.

وقد أزعج الارتفاع المبكر في دعم جمع التبرعات بعض الديمقراطيين، الذين سارعوا لإظهار أنهم ليسوا معادين للصناعة.

وسوف يكون تحول ترامب واضحًا بشكل كبير السبت، عندما يتحدث مباشرة إلى الآلاف من مالكي بيتكوين والتجار والمستثمرين الذين نزلوا هذا العام في ناشفيل.

ويتوقع العديد من الحاضرين أن يعلن الرئيس السابق أنه يريد من الحكومة الأميركية تخزين احتياطياتها الخاصة من العملة، وهي فكرة جذرية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع سعر بيتكوين بشكل كبير بعد ساعات فقط من عقد ترامب حملة لجمع التبرعات الضخمة مع نخبة داعمي العملات المشفرة في البلاد.