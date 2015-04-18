إطلاق باقة تمويل ذكي من "سيتي بنك" للموردين في دبي

أطلقت حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية ومكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع مجموعة سيتي المصرفية باقة التمويل الذكي للموردين في إمارة دبي.

وذكر بيان صحافي أن باقة الخدمات المبتكرة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، إذ سيسهم هذا النظام بشكل فعال في تسريع عمليات الدفع للموردين الذين يتعاملون مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي وفي زمن قياسي وتؤكد هذه المبادرة مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهودهما في تسريع عمليات السداد للموردين.

ويتألف نظام الدفع التمويلي من جزأين "بطاقة مشتريات الجهات الحكومية" من سيتي والمدعومة من فيزا ونظام "إدارة رأس المال العامل" لتمويل سلسلة التوريد. ويتوقع أن يستفيد نحو 9 آلاف مورد محلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا البرنامج التمويلي المبتكر، وذلك عبر حل تمويلي للشركات توفره شركة "نتورك إنترناشيونال أند انفاباي" المتخصصة في عمليات السداد ومقرها المملكة المتحدة.

وقال خالد القاسم مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية ومدير مكتب دبي للتنافسية إن الموردين جزء أساسي من دورة الاقتصاد في دبي. كما يعد تعزيز استثمارات القطاع الخاص وضمان استدامة مؤسساته من أهم أولوياتنا.

وسعيا لذلك تأتي هذه المبادرة من مكتب دبي للتنافسية لتعزز صدارة دولة الإمارات ودبي في العديد من معايير التنافسية وأهمها: معيار الكفاءة الحكومية ودعم قطاع المشاريع الصغيرة المتوسطة وضمان استدامة التدفقات النقدية للموردين، الأمر الذي يعزز من قدراتهم التنافسية".

وقال جمال حامد المري المدير التنفيذي للحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي إن هذا الحل الشامل يساعد في تطوير طرق سداد الموردين مؤكدا الدور المهم لنظام التمويل الذكي في رفع كفاءة الوصول إلى السيولة وتحسين أداء الموردين في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن برنامج "سيتي فور سيتيز" وهو عبارة عن مبادرة عالمية تهدف إلى تحديث البنى التحتية لكبرى المراكز المدنية ودعم تنميتها الاقتصادية وخلق فرص جديدة للعمل فيها بما يحسن من مستوى الحياة والإقامة في أرجائها.

ويقدم الحل التمويلي المتكامل والذي يضم بطاقة المشتريات وخدمات تمويل سلسلة التوريد هيكلية تمويلية مصممة حسب الطلب لقطاع الموردين المتعاملين مع حكومة دبي خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية حيث ستتوفر منصة فريدة للأعمال مع زيادة ضخ السيولة للتعاقدات بمختلف أحجامها والتي ستصبح أكثر توافرا مع حل التمويل الذكي.

وقال عتيق الرحمن المدير التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن استراتيجيتنا في سيتي ترتكز على التواجد المباشر في 150 مدينة حول العالم نراهن عليها في قيادة الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة، وتأتي دبي في مقدمتها.