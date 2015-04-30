النعيمي: الأوامر الملكية تعزز استقرار سوق النفط العالمي

وصف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، المهندس علي النعيمي، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالمهمة والمؤثرة في بناء دولة المستقبل، وبث روح الشباب في مختلف القطاعات وعلى مستوى قيادة الدولة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودية إن: "الأوامر الملكية تصب في مصلحة الوطن وتدفع به إلى مزيد من النمو والازدهار والتقدم والاستقرار، وإن هذا الاستقرار السياسي في المملكة ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي فيها، وعلى استقرار السوق البترولية الدولية".

وأضاف أن هذه الأوامر والقرارات الحكيمة، تثبت للعالم يوماً بعد يوم، مدى حكمة القيادة السعودية، على مدى عقود طويلة، وهي ما منحت المملكة الموثوقية في التعامل، ووفرة الإمدادات البترولية، والإسهام في حفظ استقرار السوق وتوازنه.

واختار الملك سلمان الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وقضت الأوامر باختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وتضمنت التغييرات تعيين خالد الفالح وزيرا للصحة ليترك منصبه السابق كرئيس تنفيذي لأرامكو السعودية النفطية الحكومية.

وعين الفالح أيضا رئيسا لمجلس إدارة أرامكو وهو المنصب الذي كان يشغله النعيمي.