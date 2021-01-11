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بنك نيويورك: تنامي قلق الأميركيين على مستقبل وظائفهم

وظائف بطالة كورونا أميركا
طالبوا وظائف أميركيون
اقتصاد أميركا

بنك نيويورك: تنامي قلق الأميركيين على مستقبل وظائفهم

المشاركون باستطلاع لديهم فرصة بنسبة 46.2% للعثور على وظيفة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل

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رويترز

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يُظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أُعلنت نتائجه اليوم الاثنين أن القلق ظل يساور الأميركيين في ديسمبر كانون الأول حيال مستقبل وظائفهم في خضم الجائحة، لتهوي توقعات العثور على عمل جديد في حالة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط 2014.

وقال المشاركون إن لديهم فرصة تبلغ 46.2% للعثور على وظيفة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل، انخفاضا من 47.9% في نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافوا أن فرص فقد وظائفهم زادت قليلا، لتصبح النسبة المتوقعة لفقد العمل 15% في ديسمبر كانون الأول من 14.6% في نوفمبر تشرين الثاني. وتركزت الزيادة في العاملين من غير حملة الشهادات الجامعية.

ورغم المخاوف حيال سوق العمل، قال المشاركون إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم على المدى المتوسط وأن تواصل أسعار المنازل الصعود.

سوق المنازل الأميركية بقعة اقتصادية مضيئة خلال الأزمة، مدعومة بتدني أسعار الفائدة وأعداد الباحثين عن منازل أوسع للعمل والتحصيل الدراسي عن بعد.

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