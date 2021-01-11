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وزير المالية: اقتصاد بريطانيا سيزداد سوءا قبل أن يتحسن

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اقتصاد بريطانيا

وزير المالية: اقتصاد بريطانيا سيزداد سوءا قبل أن يتحسن

القيود الصحية الجديدة ضرورية لكن ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة

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رويترز

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حذر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين من أن اقتصاد البلاد سيزداد سوءا قبل أن يتحسن، وذلك في ظل إغلاق شامل هو الثالث لبريطانيا وصعوبات يواجهها البلد لاحتواء تفشي كوفيد-19.

وقال سوناك إن القيود الصحية الجديدة ضرورية لكن ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة.

وأبلغ البرلمان "ينبغي أن نتوقع تدهور الاقتصاد قبل أن يتحسن."

يبدو من المرجح أن يعاود الاقتصاد البريطاني الركود - لينكمش في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021 - عقب تراجع غير مسبوق للناتج بلغ 25 بالمئة في أول شهرين من الإغلاق خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا في "سباق مع الزمن" لتوزيع لقاحات كوفيد-19 مع بلوغ الوفيات مستويات قياسية مرتفعة ونفاد الأكسجين بالمستشفيات، في حين حذر مستشاره الطبي من أسابيع وشيكة ستكون الأسوأ في ظل الجائحة.

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ولمح سوناك إلى أنه لن يكون هناك دعم اقتصادي إضافي قبل إعلان الميزانية في الثالث من مارس آذار، وذلك بعد حزمة الأسبوع الماضي البالغة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) لدعم الشركات التي تعصف بها الإغلاقات الجديدة.

وقال بعد أن دعا حزب العمال المعارض إلى تقديم مزيد من المساعدة "الميزانية هي المكان المناسب للنظر في تلك (الإجراءات) في ضوء حجم الخطوات المتخذة وبعد أن تقرر بالفعل تمديد جميع مسارات الدعم الرئيسية إلى نهاية الربيع."

تشهد بريطانيا تناميا في وفيات كوفيد-19 ليتجاوز الإجمالي 81 ألف وفاة - خامس أعلى حصيلة في العالم - في حين ثبتت إصابة أكثر من ثلاثة ملايين بالفيروس.

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