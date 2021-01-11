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موانئ دبي توقع اتفاقا مع "الألوف" الإسرائيلية لتعزيز التبادل التجاري

موانئ دبي العالمية
شركة موانئ دبي العالمية
الإمارات وإسرائيل

موانئ دبي توقع اتفاقا مع "الألوف" الإسرائيلية لتعزيز التبادل التجاري

يهدف الاتفاق لاستكشاف فرص نمو جديدة أمام أنشطة الخدمات اللوجيستية وعمليات الشحن في الإمارات وإسرائيل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن مكتب دبي الإعلامي عن تعاون بين "سمارت سولوشن لوجستكس" التابعة لموانئ دبي العالمية مع شركة "ألالوف" الإسرائيلية لتعزيز الفرص التجارية في المنطقة.

ويهدف الاتفاق لاستكشاف فرص نمو جديدة أمام أنشطة الخدمات اللوجيستية وعمليات الشحن في الإمارات وإسرائيل، بحسب ما ورد في "رويترز".

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، قد قال إن موانئ دبي مثل كثير من الشركات كانت غير متفائلة بعام 2019 بسبب النزاعات التجارية في أوروبا وأميركا.

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وأضاف، في حديث سابق مع العربية، أن الشركة دخلت عام 2020 وهي جاهزة مالياً، وبالتالي عندما جاءت أزمة كورونا لم تتأثر الشركة بها كثيرا، كما أنها لم توقف العمل في أي ميناء خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أن شركته متفائلة بعام 2021، في ظل وجود تطعيمات لفيروس كورونا، والرئيس الأميركي الجديد الذي من المتوقع أن تكون الأوضاع التجارية خلال فترة رئاسته هادئة.

إلى ذلك، وقّعت "موانئ دبي العالمية"، اتفاقية مع حكومة السنغال، من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة "ندايان".

وستستثمر "موانئ دبي العالمية-داكار" 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع، وفي المرحلة الثانية 290 مليون دولار (بإجمالي 1.127 مليار دولار، تعادل 4.14 مليار درهم).

وسيعزّز الميناء الجديد الدور الذي تلعبه داكار كمركز لوجستي رئيس وبوابة لغرب وشمال غربي إفريقيا، وسيدعم تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للسنغال التي أطلقها الرئيس السنغالي، ماكي سال، وهي "خطة السنغال الصاعدة".

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