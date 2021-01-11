أعلن صندوق الاستثمارات الروسي أن السلطة الفلسطينية ستعتمد لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا.

وأوضح أن لقاح "سبوتنيك" سيصل الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من 2021.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في ديسمبر الماضي، على أن اللقاح الروسي، الذي تنتجه بلاده للحصانة ضد فيروس كورونا آمن وفعال، مشدداً على أنه ما من داع أيا كان للتشكيك في فاعليته أو في سلامته.

وأكد بوتين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ "ما إن يصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية.

وقال بوتين: "إحدى السبل للإجابة عن كافة التساؤلات التي تحيط بالعملية تكمن في التلقيح الجماعي. وذلك يجب أن يكون كفيلا بتطوير مناعة القطيع على مستوى البلاد بأكملها، ودعوني أكرر ذلك، لقاحنا فعّال وآمن، ولا أرى أي داع لعدم أخذ اللقاح".

إلى ذلك، أفاد الرئيس البالغ 68 عاماً: "أسمع توصيات خبرائنا وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقّ (اللقاح) بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكناً".

وأضاف بوتين الذي كان يردّ هذا العام على أسئلة الصحافيين عبر الفيديو، "لدينا لقاح جيّد: آمن وفعّال في الوقت نفسه (...) مع مستوى حماية يراوح بين 96 و97% بحسب الخبراء".

وكان بوتين قد أعلن في أغسطس أن روسيا هي أول دولة في العالم تسجّل لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 وأن ابنته قد تلقته.