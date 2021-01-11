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"الاستثمارات الروسي": السلطة الفلسطينية تعتمد لقاح "سبوتنيك"

لقاح سبوتنيك-5 الروسي (فرانس برس)
لقاح "سبوتنيك" يصل الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من 2021
لقاح كورونا

"الاستثمارات الروسي": السلطة الفلسطينية تعتمد لقاح "سبوتنيك"

لقاح "سبوتنيك" يصل الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من 2021

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن صندوق الاستثمارات الروسي أن السلطة الفلسطينية ستعتمد لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا.

وأوضح أن لقاح "سبوتنيك" سيصل الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من 2021.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في ديسمبر الماضي، على أن اللقاح الروسي، الذي تنتجه بلاده للحصانة ضد فيروس كورونا آمن وفعال، مشدداً على أنه ما من داع أيا كان للتشكيك في فاعليته أو في سلامته.

وأكد بوتين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ "ما إن يصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية.

خبراء: صحة لقاح كورونا خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

وقال بوتين: "إحدى السبل للإجابة عن كافة التساؤلات التي تحيط بالعملية تكمن في التلقيح الجماعي. وذلك يجب أن يكون كفيلا بتطوير مناعة القطيع على مستوى البلاد بأكملها، ودعوني أكرر ذلك، لقاحنا فعّال وآمن، ولا أرى أي داع لعدم أخذ اللقاح".

إلى ذلك، أفاد الرئيس البالغ 68 عاماً: "أسمع توصيات خبرائنا وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقّ (اللقاح) بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكناً".

وأضاف بوتين الذي كان يردّ هذا العام على أسئلة الصحافيين عبر الفيديو، "لدينا لقاح جيّد: آمن وفعّال في الوقت نفسه (...) مع مستوى حماية يراوح بين 96 و97% بحسب الخبراء".

لقاح سبوتنيك-5 الروسي (فرانس برس)
لقاح سبوتنيك-5 الروسي (فرانس برس)

وكان بوتين قد أعلن في أغسطس أن روسيا هي أول دولة في العالم تسجّل لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 وأن ابنته قد تلقته.

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