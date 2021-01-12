أعلنت موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، عن فتح موانئها البحرية في ميناء جبل علي، ميناء راشد، والحمرية في دبي مع دولة قطر تماشياً مع تعميم "وزارة الطاقة والبنية التحتية" الصادر في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضافت الشركة في تعميمها للعملاء والوكلاء والتجار: "تماشياً مع التعميم الصادر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، يرجى العلم بأنه تم إعادة فتح جميع موانئ ومحطات موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة قطر، اعتباراً من التاسع من الشهر الجاري"، وفقا لجريدة الخليج.

وأبلغت موانئ دبي العالمية في تعمميها سلطات الموانئ ووكلاء السفن، وربابنة وملاك السفن باستئناف الحركة البحرية بشكلها الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، يتم تسهيل الاستيراد والتصدير وجميع أنشطة مناولة البضائع الأخرى في جميع موانئ ومحطات المجموعة في دولة الإمارات.

وبحسب تعميم وزارة الطاقة والبنية التحتية في 8 يناير/ كانون الثاني، فقد أعادت دولة الإمارات العمل على فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر، وألغت الوزارة التعاميم السابقة الصادرة من الإدارة البحرية في الدولة والمتعلقة "بأية قيود مفروضة على التعامل مع دولة قطر، وتستأنف الأنشطة والحركة البحرية بين الدولتين بصورتهما الطبيعية ابتداء من منتصف ليلة 9 يناير".

وبموجب الاتفاق، وافقت 4 دول عربية، بما في ذلك الإمارات، على إعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، منهية المقاطعة التي استمرت 3 سنوات.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، قد صرح في وقت سابق، أن دول الخليج تعتزم فتح مجالها الجوي أمام قطر واستئناف التجارة في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق المصالحة بينهما في 5 يناير الجاري.