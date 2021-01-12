.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في 2021

اقتصاد السعودية مناسبة
السعودية الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط
اقتصاد السعودية

السعودية الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في 2021

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"، إن السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي هي الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، فإن السوق الرئيسية هي الإمارات.

وأضافت، أن العام الحالي قد يكون الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ إن التقييمات منخفضة وبلغت الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ في الصعود وتبقى عدد أقل من المنافسين.

وقال ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول في شركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" للاستثمار المباشر، والتي تدير أصولاً بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز" أمس (الاثنين)، "من المحتمل أن يكون هذا نوعاً ما العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة".

ولي العهد السعودي: تكلفة البنية التحتية لـ اقتصاد ذا لاين ولي العهد السعودي: تكلفة البنية التحتية لـ"ذا لاين" بين 100 و200 مليار دولار

وأضاف "الاستثمارات التي نقوم بها هذا العام ستدر أفضل عوائد على الإطلاق".

وأضاف، أن عدد المنافسين الباقين في القطاع صار أقل مقارنة مع 50 عندما بدأت "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" نشاطها في عام 2006.

وكانت أبراج أكبر صندوق للاستثمار المباشر في المنطقة حتى انهارت في 2018 بسبب مخاوف المستثمرين إزاء صندوق الرعاية الصحية الذي تديره والذي بلغت قيمته مليار دولار.

واستطاعت "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"، المدعومة من بنك الكويت الوطني، إعادة 700 مليون دولار إلى مستثمريها على مدى السنوات العشر الماضية وحققت 17 عملية تخارج ناجحة.

وترى الشركة فرصاً في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والاستهلاك والصناعة والتكنولوجيا في المنطقة.

وكان فريق "إن بي كيه كابيتال بارتنر" موضوعاً لدراسة حالة تجارية في شهر ديسمبر 2020 نشرها مركز "ليجاتوم" للتنمية وريادة الأعمال التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.

وأظهرت الدراسة، أن "فرصة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تشبه ما كانت عليه الولايات المتحدة في السبعينات؛ إذ يوجد في المنطقة (حالياً) العديد من الشركات العائلية التي تعاني من التقييد على صعيد السيولة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد