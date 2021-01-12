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العجز التجاري لتونس ينخفض 2.7 مليار دولار في 2020        

تونس اقتصاد
العجز التجاري المتفاقم كان من المعضلات الرئيسية لكل الحكومات
اقتصاد تونس

العجز التجاري لتونس ينخفض 2.7 مليار دولار في 2020        

العجز التجاري المتفاقم كان من المعضلات الرئيسية لكل الحكومات

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تونس - رويترز

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قال معهد الإحصاء الرسمي في تونس اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري للبلاد هبط 2.7 مليار دولار في 2020 إلى 4.7 مليار دولار مدفوعا بتراجع حاد في الواردات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتراجع العجز من 19.43 مليار دينار في 2019 إلى 12.75 مليار دينار في 2020.

وتراجعت الواردات 18.7% إلى ‭‭ 51.4‬‬مليار دينار في 2020.

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والعجز التجاري المتفاقم كان من المعضلات الرئيسية لكل الحكومات في السنوات الماضية؛ لكن هبوطه هذا العام ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بشكل لافت.

في الوقت ذاته، أظهرت إحصائيات البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن حيازات البلاد من العملة الأجنبية وصلت إلى ما يعادل 162 يوما من الواردات وهو أعلى مستوى منذ 2011.

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