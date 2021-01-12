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مصر تنتج نقوداً "فكة" بهذه الكمية يومياً

نقود مصرية المصدر مصلحة سك العملة
نقود مصرية ورقية ومعدنية "فكة"
اقتصاد مصر

مصر تنتج نقوداً "فكة" بهذه الكمية يومياً

لتلبية كل احتياجات السوق 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة المالية المصرية إنها قادرة على تلبية كل احتياجات السوق من العملات المعدنية المساعدة "الفكة".

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج "الفكة" يبلغ مليون جنيه يوميًا وتوزع 30 مليون جنيه شهريًا على مستوى المحافظات، للوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية وطلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها.

وأوضحت أن ذلك يسهم في التيسير على المواطنين، ويمكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية، وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

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ووجّه وزير المالية المصري محمد معيط، باستدامة توفير الاحتياطات اللازمة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"؛ بما يضمن تلافي حدوث أي اختناقات خاصة في المواسم والأعياد وأوقات الذروة.

ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة حسام خضر، إن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتي "الخزانة العامة" و"سك العملة" في كيان واحد، أسهم كثيرًا في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بكل دقة، وخفض التكلفة وتعزيز الحوكمة بعد توحيد الأنشطة المتشابهة.

وأشار إلى أن الدمج أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

وأضاف أنه سيتم إتاحة منافذ جديدة للعملات المعدنية المساعدة "الفكة" بمبنى "الخزانة العامة وسك العملة" بالدرَّاسة في القاهرة تيسيراً على المواطنين.

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