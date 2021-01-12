أطلق البرلمان الأوروبي مراجعة تستمر‭ ‬شهرين لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي أٌبرمت عشية عيد الميلاد، واعداً بأن يجري "تدقيقاً وافياً" للاتفاقية حتى إذا كان في حكم المؤكد أنه سيوافق عليها.



وقال كريستوف هانسن، أحد المشرعين المكلفين بمتابعة الاتفاقية في البرلمان، إنه يأسف أنها جرى تمريرها على عجل قبل إجراء مراجعة كاملة.



وكان المشرعون البريطانيون قد وافقوا على اتفاقية التجارة بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي في الثلاثين من ديسمبر. وأعطت حكومات الاتحاد الأوروبي أيضا مساندتها للاتفاقية التي يجري تطبيقها بصفة مؤقتة لحين التصويت عليها في البرلمان الأوروبي.



ويستمر التطبيق المؤقت للاتفاقية حتى فبراير، رغم أن برلمان الاتحاد الأوروبي قال إنه يجب تمديده للسماح له بالتصويت عليها في منتصف مارس. وفي شبه المؤكد أنه سيؤيد الاتفاقية بالنظر إلى أن البديل يعني فرض رسوم جمركية على التجارة بين الجانبين.