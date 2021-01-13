أقرّ وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وقال الوزير إن هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه، الأمر الذي تدنّت معه نسبة الأجانب العاملين من خلال هذه المنشآت إلى 4% فقط من إجمالي العاملين في النشاط، وليتم بالإجراء الحالي توطين جميع فرص العمل في هذا النشاط بنسبة 100%.

وأضاف أن الهيئة وبشراكتها الناجحة مع العديد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، أطلقت العديد من المبادرات واتخذت العديد من الإجراءات التي عززت من فرص عمل السعوديين والسعوديات في هذا النشاط ولعل أبرزها تعديل نظام المرور ليسمح بعمل المركبة الخاصة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

وأشار وزير النقل إلى توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل شراء مركبات خاصة للعمل في النشاط إضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية لدعم السعوديين بما نسبته 40% من الدخل بما لا يتجاوز 2400 لمن يؤدي عدد رحلات معينة في وقت الذروة.

وأوضح الوزير أن دعم القيادة الذي تجلى خلال جائحة كورونا عبر دعم العاملين في هذا النشاط، الذي يشكل مصدر دخلهم الأساسي، بمبلغ 3 آلاف ريال لمدة 3 أشهر.

ويذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد الراجحي، أصدر قراراً في أبريل 2020، بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي.