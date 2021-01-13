.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صحيفة: "المالية" السعودية تحذر من "واتساب"

واتساب ماسنجر
واتساب أمام أزمة خصوصية خانقة
واتساب

صحيفة: "المالية" السعودية تحذر من "واتساب"

هناك تطبيقات فورية بديلة أكثر خصوصية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن وزارة المالية في السعودية حذرت من استخدام تطبيقات المحادثة مثل واتساب في تبادل أي ملف أو معلومات تخص الوزارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو استعمال البريد الإلكتروني الرسمي في تبادل الملفات والمعلومات التي تخصها.

وأشارت وزارة المالية إلى التحديثات الأخيرة من قبل تطبيق "واتساب" حول سياسة الخصوصية والتي تتضمن مشاركة معلومات المستخدمين كرقم الهاتف وصورة الحساب ونشاطات المستخدم على التطبيق، إضافة لتحديد المعرف الرقمي ip لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته مع شركة فيسبوك، وفي حال عدم قبول هذه السياسة الجديدة لتطبيق واتساب سيتم إيقاف استخدام البرنامج لحين قبولها.

ونوهت الوزارة إلى وجود تطبيقات محادثة فورية بديلة أكثر خصوصية للاستخدام الشخصي.

أين اتجه رأس المال المُخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في 2020؟ قصص خاصة الشرق الأوسط أين اتجه رأس المال المُخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في 2020؟

مع صدمة سياسة الخصوصية الجديدة من تطبيق "واتساب" للتراسل، البالغ عدد مستخدميه حول العالم حوالي 2.2 مليار مستخدم، نشأت موجات نزوح محمومة إلى تطبيقات تراسل أخرى شبيهة، بعد أن أجبر "واتساب" المستخدمين على الموافقة على تشارك مختلف بياناتهم مع فيسبوك، وإلا سيحذف حسابهم اعتبارا من 8 فبراير المقبل.

وفي خضم موجات النزوح لتطبيقات أخرى من أفراد ومؤسسات حول العالم، دخلت حكومات على خط الأزمة، والتي رفضت الرضوخ لسياسات الخصوصية وفتحت هيئاتها التقنية تحقيقات في طبيعة تلك السياسات الجديدة، وقامت بنقل حسابات هيئاتها الرسمية، إلى تطبيقات أخرى شبيهة، كما حصل في حالة الرئاسة التركية التي نقلت حساباتها إلى تطبيق "سيغنال" إلى جانب ورود تغريدة من أغنى شخص بالعالم، مؤسس تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك الذي قال في تغريدته مخاطبا متابعيه: "استخدموا سيغنال" وأحدثت تغريدته جدلا واسعا بخاصة في مجتمع الأعمال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد