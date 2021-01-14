أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن تسجيل الحكومة عجزاً في ميزانية ديسمبر الماضي، بلغ 144 مليار دولار، مشيرة إلى أن ارتفاع العجز جاء نتيجة النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة.

ووفقاً لتقرير نشرته الوزارة، زادت إيرادات الشهر 3% على أساس سنوي إلى 346 مليار دولار، فيما ارتفع الإنفاق 40 % إلى 490 مليار دولار.

وبلغ إجمالي عجز الميزانية الأميركية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021، التي بدأت في أول أكتوبر 573 مليار دولار، ارتفاعاً من 357 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وأوضح التقرير أن إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى، استقرت دون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، فيما زادت النفقات 18 % إلى 1.376 تريليون دولار.