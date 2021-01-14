.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التضخم بالسعودية يرتفع 5.3% في ديسمبر 2020

A man sells dates in a food and dates market in Mecca, Saudi Arabia, August 7, 2019. Picture taken August 7, 2019. REUTERS/Waleed Ali
سوق للطعام والتمور في مكة المكرمة
اقتصاد السعودية

التضخم بالسعودية يرتفع 5.3% في ديسمبر 2020

في النطاق الإيجابي للشهر الـ12 على التوالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.3% في شهر ديسمبر 2020، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وتراجع مقارنة بشهر نوفمبر 2020، البالغ فيه 5.8%، ليستمر معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي، في النطاق الإيجابي للشهر الـ12 على التوالي.

أرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير لها، اليوم الخميس، الارتفاع إلى تأثير كبير من تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% منذ مطلع يوليو 2020.

أسواق المال سوق أبوظبي "أبوظبي" تدرج شركة فودكو للمواد الغذائية في منصّة السوق الثاني

وذكرت الهيئة أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات المرتفعة بنسبة 12.7% وأسعار النقل بزيادة 6.9%.

وفي تقرير منفصل، كشفت بيانات الهيئة ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية بنسبة 3.4% لعام 2020، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2019، ويعود هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في يوليو 2020، وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 9%، والنقل بنسبة 3.8%.

معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك %
معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك %
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد