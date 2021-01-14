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ليبيا.. اللجنة المالية المشتركة ستقدم ميزانية موحدة في 10 أيام

اقتصاد ليبيا الدينار الليبي
لجنة توحيد الميزانية العامة للدولة بدأت اجتماعاتها في ليبيا
اقتصاد ليبيا

ليبيا.. اللجنة المالية المشتركة ستقدم ميزانية موحدة في 10 أيام

بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزاً في أي من بنودها

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة في ليبيا أن لجنة توحيد الميزانية العامة للدولة بدأت اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة، والتي من المفترض أن تكون جاهزة خلال 10 أيام.

واطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة امراجع غيث، بحسب ما ورد في صحيفة المرصد الليبية.

وقدم الوكيل شرحاً مفصلاً عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزاً في أي من بنودها.

وأشار إلى أن اللجنة الموحدة قد بدأت اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال 10 أيام.

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