سيكشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، عن مقترح لحزمة تحفيز تستهدف إعادة الروح للاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا مع إنقاذ اقتصادي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار ويساعد الأقليات.

وكان بايدن قد خاض حملته الانتخابية على وعد بالتعامل بجدية أكبر مع الجائحة مقارنة بالرئيس دونالد ترمب، وتهدف الحزمة إلى وضع هذا الوعد موضع التنفيذ مع تدفق للموارد من أجل توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

وقال مصدر مطلع على المقترح، إن حزمة التحفيز تزيد عن 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاما بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأميركيين.

وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.

وكان الرئيس المنتخب قد قال الأسبوع الماضي، إن حزمة التحفيز ستكون "بتريليونات الدولارات"، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق في وقت مبكر ستحد من الضرر الاقتصادي في الأجل الطويل الناجم عن الإغلاقات المفروضة لمواجهة الجائحة.