قال المسؤول عن تطوير اللقاح الروسي إن الحياة ستعود لطبيعتها نهاية العام.

مدير مركز غامالي ألكسندر غينتسبرغ كشف لوكالة "سبوتنيك"، أن مراقبة المشاركين في التجارب السريرية ما بعد التسجيل للقاح "سبوتنيك V" مستمرة، ولا توجد ردود فعل سلبية جديدة.

وقال غينتسبرغ، "المراقبة مستمرة ولا توجد ردود فعل سلبية جديدة وكل شيء على ما يرام".

وبصدد إنتاج لقاح مزدوج أوضح مدير غامالي، قد يظهر لقاح مزدوج يقي من الإنفلونزا وفيروس كورونا معا بحلول نهاية العام القادم، وقد يتم تطوير تقنية صنع مثل هذه اللقاحات في مركز غامالي.

وأشار غينتسبرغ: "نحن نطور (اللقاح) الآن باستخدام السلالات التي لدينا، ثم سنربط التقنية بالسلالات الجديدة... وسنبدأ التجارب السريرية في بداية العام القادم".

وبلغ إنتاج لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" ثلاثة ونصف مليون جرعة شهريا، وقال غينتسبرغ: "من المقرر إطلاق 2.5 مليون جرعة من اللقاح حتى الأول من فبراير/شباط، لذا فقد وصل الإنتاج إلى 3.5 مليون جرعة من اللقاحات شهريًا".

في وقت سابق، أكد نائب وزير الصحة الروسي فيكتور فيسينكو أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" أظهر فعاليته وسلامته على صحة الأشخاص.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي هو أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا المستجد، سجلته وزارة الصحة الروسية في منتصف أغسطس/آب".