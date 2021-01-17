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817 مليون دولار فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول الخليج

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صادرات الإمارات
اقتصاد الإمارات

817 مليون دولار فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول الخليج

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020

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دبي - العربية.نت

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أظهرت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول من مجلس التعاون الخليجي بلغ 3 مليارات درهم (817 مليون دولار)، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020.

وأظهرت الإحصاءات أن الفائض المحقق، جاء بعد صادرات وطنية غير نفطية 35.601 مليار درهم، مقابل واردات 32.61 مليار درهم.

وبلغت إعادة التصدير 85.49 مليار درهم (23.3 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي التجارة بين الإمارات ودول الخليج، 153.7 مليار درهم (42 مليار دولار)، تعادل 14.88% من إجمالي تجارة الدولة، وفقا لجريدة البيان.

وحلت السعودية في الصدارة، بعدما صدرت إليها الإمارات 18.2 مليار، مقابل واردات بـ 17.22 مليار درهم، ثم عمان 9.94 مليار درهم، مقابل واردات بـ 4.94 مليار. ثم الكويت 4.99 مليار، مقابل واردات بـ 3.53 مليار درهم، والبحرين، 2.463 مليار درهم، مقابل واردت بـ 6.89 مليار.

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