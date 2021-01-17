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افتتاح "مجمع دبي الرقمي" باستثمارات 408 ملايين دولار

واحة دبي للسيليكون
واحة دبي للسيليكون
اقتصاد دبي

افتتاح "مجمع دبي الرقمي" باستثمارات 408 ملايين دولار

يضم مجموعة من خدمات المدن الذكية

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دبي - العربية.نت

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قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية، معمر الكثيري، في سلطة واحة دبي للسيليكون إن افتتاح "مجمّع دبي الرقمي" مطلع العام الجاري، على امتداد 150 ألف متر مربع باستثمار بلغ نحو 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، يعد أول مشروع في دولة الإمارات يضم مجموعة شاملة من خدمات المدن الذكية.

وأضاف أن مجمع دبي الرقمي يدعم تحقيق البند الثاني من وثيقة الـ 50، التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يركز على رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي وتحويلها إلى مناطق اقتصادية متخصصة وحرة، حيث يمثل إطلاق هذا "المجمع" إضافة منطقة حرة تخصصية جديدة إلى المناطق الحرة التي تتضمنها.

وأكد الكثيري أن المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات الحديثة، ومساهماً فاعلاً في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، وفقا لجريدة الخليج.

وقال: "يوفر المشروع 60 خدمة ذكية ضمن منصة متكاملة آمنة باستثمار بلغ 100 مليون درهم للجمع بين الكفاءة التشغيلية للمنشآت وتلبية احتياجات شاغلي ومستخدمي المشاريع التجارية والسكنية الموجودة ضمنه".

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