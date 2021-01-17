أكد منظمو أكسبو 2020 أنهم ملتزمون بإقامة المعرض العالمي في أكتوبر، ولكنهم مستعدون في الوقت ذاته لجميع السيناريوهات المحتملة وسط موجة جديدة من جائحة كورونا.

وتم تأجيل الحدث الذي كان من المقرر أن يقام في أكتوبر من العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وتوقع الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 أحمد الخطيب أن يفتح المعرض أبوابه في أكتوبر المقبل، مؤكدا على اتباع جميع الإرشادات الدولية حول التعامل مع كوفيد والتباعد الاجتماعي.

وسيتم فتح جزء من موقع المعرض للجمهور وهو جناح الاستدامة Terra اعتبارا من الأسبوع المقبل وحتى أبريل. ومن المتوقع أن يجتذب "إكسبو 2020" نحو 11 مليون زائر أجنبي.