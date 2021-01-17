.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإمارات تؤكد استعدادها لإقامة "إكسبو" في أكتوبر المقبل

إكسبو
معرض إكسبو 2020
اقتصاد دبي

الإمارات تؤكد استعدادها لإقامة "إكسبو" في أكتوبر المقبل

مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة لجائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد منظمو أكسبو 2020 أنهم ملتزمون بإقامة المعرض العالمي في أكتوبر، ولكنهم مستعدون في الوقت ذاته لجميع السيناريوهات المحتملة وسط موجة جديدة من جائحة كورونا.

وتم تأجيل الحدث الذي كان من المقرر أن يقام في أكتوبر من العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وتوقع الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 أحمد الخطيب أن يفتح المعرض أبوابه في أكتوبر المقبل، مؤكدا على اتباع جميع الإرشادات الدولية حول التعامل مع كوفيد والتباعد الاجتماعي.

وسيتم فتح جزء من موقع المعرض للجمهور وهو جناح الاستدامة Terra اعتبارا من الأسبوع المقبل وحتى أبريل. ومن المتوقع أن يجتذب "إكسبو 2020" نحو 11 مليون زائر أجنبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد