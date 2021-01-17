قالت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، إنه تقرر إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.

وأكدت اللجنة العليا أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض.

وأشارت إلى أن لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة، خصوصًا عدم لبس الكِمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان نحو 131 ألفا، فيما تخطت أعداد الوفيات نحو 1500 حالة.

كانت اللجنة العليا المكلفة قد قررت منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها لمدة أسبوع ابتداء من صباح الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي 27 ديسمبر الماضي، باشرت سلطنة عمان حملة تلقيح ضد فيروس كورونا وأنهت إغلاق منافذها الحدودية البرية والجوية والبحرية يوم 29 ديسمبر.

وتستخدم السلطنة لقاح فايزر-بيونتيك في حملة التلقيح.