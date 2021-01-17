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مصر تعلن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

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اقتصاد مصر

مصر تعلن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية لها

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مصر عن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب، بهدف العناية وتنمية هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وجاء هذا الإعلان أمس عقب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتناول الاجتماع "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".

ووجه السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية.

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ووجه أيضا بتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب يعد إنطلاقة لبوابة التصدير، موضحًا أن صناعة الذهب كثيفة العمالة.

وأضاف أن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب سيضمن توفير فرص عمل كثيرة للشباب، مشيرًا إلى أن صناعة الذهب يتفرع منها العديد من الصناعات الأخرى.

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