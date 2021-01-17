أعلن مصرف الإمارات المركزي عن رصيده من العملات الأجنبية بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى نحو 356.46 مليار درهم (97.05 دولار)، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة، اليوم الأحد، عن المصرف المركزي.

وعادة لا تتضمن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بلغت في نهاية نوفمبر 2020 نحو 319.94 مليار درهم (87.11 مليار دولار) بارتفاع قدره 300 مليون درهم (81.68 مليون دولار) مقارنة مع شهر أكتوبر من العام ذاته؛ نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أما على مستوى رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فقد بلغت قيمتها خلال شهر نوفمبر الماضي 2.65 مليار درهم، ووصل رصيد بند الأصول الأخرى 33.87 مليار درهم خلال نوفمبر مقارنة مع 33.63 مليار درهم في أكتوبر السابق.

من جانب آخر أظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي أصوله وصلت إلى نحو 441 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي منها 291.52 مليار درهم لبند النقد والأرصدة المصرفية في حين وصل رصيد بند الودائع إلى 54.16 مليار درهم خلال الشهر ذاته.

وعلى مستوى رصيد بند القروض والسلف فقد بلغ 35.55 مليار درهم في نوفمبر 2020 في حين وصل رصيد بند الاستثمار خلال الفترة ذاتها 48.54 مليار درهم ورصيد بند الأصول الأخرى 11.26 مليار درهم.