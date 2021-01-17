أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تحديث الفئات التي يمكنها أخذ لقاح كورونا، مؤكدة تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وحققت الإمارات معدل توزيع جرعات اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد، بحوالي 24.58 جرعة لكل 100 شخص وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19".

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لكورونا، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، حيث سيساعد اللقاح في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

وتخطت الإمارات في العاشر من الشهر الحالي حاجز المليون جرعة لقاح كورونا جرى إعطاؤها للمتلقين، مع الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول، والذين كانت لهم الأولوية، ثم تأتي أولويات كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتسعى الإمارات إلى تطعيم أكثر من 50% من السكان خلال الربع الأول من العام الحالي بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص اليومية في الكشف عن 3382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 242969 حالة.

‎كما أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 726 حالة.

ورصدت الوزارة شفاء 2671 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 215820 حالة.