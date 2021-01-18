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"جانيت يلن" تحضر جلسة استماع بالكونغرس قبل استلامها وزارة الخزانة

جانيت يلين
جانيت يلين
أميركا وبايدن

"جانيت يلن" تحضر جلسة استماع بالكونغرس قبل استلامها وزارة الخزانة

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دبي - العربية.نت

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تحضر جانيت يلين مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، في منصب وزير الخزانة جلسة استماع اليوم في الكونغرس قبيل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب.

وتوقعت وول ستريت جورنال أن تؤكد جانيت على سياسة عدم التدخل في سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى سياسة الدولار الضعيف.

وكانت جانيت قد ترأست بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 2014 وحتى 2018، حيث من المتوقع أن تكون من أوائل المسؤولين الذين يتم اعتماد تعيينهم من قبل الكونغرس.

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