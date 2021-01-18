قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، اليوم الاثنين، تعديل إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19 على مستوى الحكومة الاتحادية، ليتعين على موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام، في حال عدم تلقيهم جرعتي اللقاح، بدلاً من 14 يوماً.

وقالت الهيئة في تعميم، لكافة الوزارات والجهات الاتحادية؛ نشرته على موقعها الإلكتروني، إن العمل بتلك التعديلات يبدأ من يوم الأحد 24 يناير 2021.

وبحسب تعميم الهيئة فإن تلك الإجراءات جاءت تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، وحفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة، إذ حث التعميم كافة الجهات الاتحادية على تطبيق إجراءات عدة، تخص موظفيها وموظفي شركات التعهيد والخدمات العامة، وكذلك موظفو الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة التي تتعامل معها، حيث تحميهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس.

وبشأن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، فقد نص التعميم أنه يتعين عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 7 أيام؛ ، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد 19، كما ويستثنى من هذا الإجراء الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد ،19 وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لهم كل 7 أيام.

أما موظفو شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه، فيتعين على تلك الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية (الحالية والمستقبلية) إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لموظفيها المتواجدين، أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 7 أيام، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويُستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلين على جرعتي اللقاح.

وشمل التعميم موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابه، حيث إنه وفي حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الاتحادية، ويتطلب مرور موظفيهم على مقرات عمل الجهة، لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف (PCR) مدتها لا تزيد عن 3 أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد 19.

وحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميمها رقم 3 لسنة 2021 كافة الوزارات والجهات الاتحادية على تشجيع وتمكين الموظفين والعاملين لديها للتوجه لأخذ لقاح كوفيد -19.