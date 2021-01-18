.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البحرين تجتذب استثمارات مباشرة بـ855 مليون دولار في 2020

اقتصاد البحرين مناسبة
شركات محلية وإقليمية وعالمية استثمرت في البحرين
اقتصاد البحرين

البحرين تجتذب استثمارات مباشرة بـ855 مليون دولار في 2020

شركات محلية وإقليمية وعالمية دشنت عمليات واستثمرت في قطاعات عديدة

متابع الغاء المتابعة

الرياض – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، في بيان اليوم الاثنين، إن البحرين اجتذبت استثمارات مباشرة قيمتها 885 مليون دولار في 2020 أخذت شكل إقامة شركات جديد وتوسعة أعمال في المملكة.

وأضاف المجلس أن شركات محلية وإقليمية وعالمية دشنت عمليات واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة.

إلى ذلك، كان البنك المركزي في البحرين قد طالب البنوك وشركات التمويل تمديد مدفوعات القروض 6 أشهر إضافية، اعتبارا من يناير كانون الثاني الجاري، إذ يتحرك البنك للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الشركات والأفراد.

وفي تعميم أصدره سابقاً، قال إنه ينبغي على البنوك الإبقاء على مبلغ القسط دون تغيير وعدم زيادة معدلات الربح أو أسعار الفائدة على تلك القروض.

البحرين.. البنوك تمدد مدفوعات القروض 6 أشهر إضافية شركات اقتصاد البحرين البحرين.. البنوك تمدد مدفوعات القروض 6 أشهر إضافية

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعيد تقييم الحاجة لاستمرار تلك الإجراءات التيسيرية في 2021.

وتسعى البنوك المركزية في الخليج إلى حماية الشركات من تداعيات جائحة كوفيد-19 عبر إجراءات التحفيز مثل إرجاء مدفوعات الديون.

إلى ذلك، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك في المنطقة ستشهد المزيد من تدهور جودة الأصول في 2021، حين تنتهي برامج لإرجاء سداد القروض ومرونة من جانب الجهات التنظيمية تجاه تسجيل البنوك لمخصصات خفض القيمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد