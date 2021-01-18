.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فتح ميناءي "بوغازي" و"الدخيلة" أمام حركة الملاحة بمصر

موانئ مصرية
فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بمصر
اقتصاد مصر

فتح ميناءي "بوغازي" و"الدخيلة" أمام حركة الملاحة بمصر

بعد يومين من إغلاقهما بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

متابع الغاء المتابعة

الإسكندرية – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعادت مصر اليوم الاثنين فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بعد يومين من إغلاقهما بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، حسبما ذكرته هيئة ميناء الإسكندرية.

وأبلغ المتحدث باسم الهيئة أحمد بريقع، أن "حركة الملاحة تعمل بشكل طبيعي بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج للحد المسموح به لحركة السفن."

يذكر أن الميناءين من أكبر موانئ مصر وتصل سعة المناولة في كل منهما إلى مليون حاوية مكافئة.

إلى ذلك، كان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، قد كشف في مقابلة مع "العربية"، أن حجم الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليا تبلغ 18 مليار دولار.

تحالف مصرفي لتمويل ميناء الإسكندرية بـ 5.6 مليار جنيه اقتصاد تحالف مصرفي لتمويل ميناء الإسكندرية بـ 5.6 مليار جنيه

ووقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع صندوق مصر السيادي وعدد من شركات القطاع الخاص، عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" باستثمارات يتوقع وصولها إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

ويهدف مشروع شركة نيرك إلى توطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع نحو 240 مليون دولار، حصة المنطقة الاقتصادية منها 12%، وكذلك الصندوق السيادي 12%، بينما تبلغ حصة القطاع الخاص 76%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد