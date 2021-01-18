قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقامت بتوصيله إلى 41 منطقة سكنية حتى الآن، وتتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية كافة بحلول عام 2023.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، أن مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية مُنشأة خلال 5 سنوات، كما تم تطوير 159 منطقة "غير آمنة"، وتطوير 1390 سوقا عشوائيا، وذلك بجانب الاهتمام بالعواصم وتطوير المناطق التاريخية.

وفي استعراض لبعض إنجازات حكومته، قال مدبولي، إن الحكومة حرصت على الحفاظ على كل قطرة ماء من خلال إنشاء محطات الصرف الصحي ومعالجة المياه، تم الانتهاء من إقامة 53 محطة بتكلفة إجمالية فاقت 9 مليارات جنيه، كما تم تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر في محافظات مرسى مطروح وشمال البحر الأحمر، نقلاً عن صحيفة المصري اليوم.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أعلن خلال جلسة أمس، أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/ 2021 والذي سبق عرضه على مجلس النواب.

يُذكر أن المادة 136 من الدستور تنص على أنه "لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين".