.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين

الإمارات وإسرائيل اقتصاد مناسبة
طائرة إسرائيلية
الإمارات وإسرائيل

الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين

تخضع إسرائيل للإغلاق الثالث وتناقش إمكانية تمديده إلى ما بعد 21 يناير الجاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الإمارات العربية المتحدة علقت اتفاقا لتدشين السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين حتى الأول من يوليو، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة يوم الاثنين، إنه حتى ذلك الحين، سيحتاج المواطنون الإسرائيليون الذين يسعون إلى السفر إلى الإمارات للحصول على تأشيرة، وكذلك مواطنو الإمارات الذين يسعون للسفر إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة الإسرائيلية، وفقا لتقرير "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت"، إن الإمارات اتخذت خطوة مماثلة فيما يتعلق بالسفر من معظم الدول الأوروبية، وكذلك الهند وباكستان.

لموظفي حكومة الإمارات.. مسحة للأنف كل 7 أيام أو اللقاح اقتصاد اقتصاد الإمارات لموظفي حكومة الإمارات.. مسحة للأنف كل 7 أيام أو اللقاح

تخضع إسرائيل للإغلاق الثالث وتناقش إمكانية تمديده إلى ما بعد 21 يناير حيث لا يزال عدد الحالات الجديدة مرتفعًا.

وصادقت الإمارات على اتفاقية السفر بدون تأشيرة مع إسرائيل الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من ذلك الحين.

ويأتي الاتفاق بعد اتفاق تطبيع بين البلدين تم توقيعه في سبتمبر.

يأتي إعلان التعليق بعد يوم من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي على مطالبة جميع العائدين من الإمارات والبرازيل بالحجر الصحي في الفنادق التي تديرها الحكومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد