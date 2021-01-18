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لأول مرة في السعودية.. انطلاق سينما السيارات في الرياض

رؤية 2030

لأول مرة في السعودية.. انطلاق سينما السيارات في الرياض

لمشاهدة 3 عروض سينمائية يومية بالتعاون مع القطاع الخاص

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العربية.نت

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أطلقت أمانة الرياض يوم أمس الأحد، أولى ليالي فعالية سينما السيارات تحت اسم "وميض الرياض" لمشاهدة 3 عروض سينمائية يومية بالتعاون مع القطاع الخاص.

تعرض الفعالية الأولى من نوعها في السعودية، أفلاما متنوعة بين العربية والعالمية لتوفير تجربة ترفيهية مختلفة للزوار وفق الاجراءات الاحترازية، إضافة إلى استغلال المساحات العمرانية الخالية في العاصمة الرياض.

وتتسع "وميض الرياض" لـ450 سيارة يوميا، ومرتبطة بنظام صوتي داخل السيارة.

وخصص لـ"سينما السيارات" 200 متر مربع لشاشة العرض، وتوفر منطقة مخصصة للأطعمة.

خلال أغسطس.. 5 دور سينما جديدة في السعودية السعودية خلال أغسطس.. 5 دور سينما جديدة في السعودية

يعتبر شهر أغسطس 2020 أكثر الشهور تميزاً لمحبي الأفلام والسينما في السعودية، نظير افتتاح خمس دور سينما جديدة، منها 3 دور في مدن لم تفتح فيها صالات سينما من قبل، وهي حفر الباطن، والجبيل، ومحافظة الأحساء، إضافة إلى صالتي سينما في مدينة الرياض.

وتأتي إعادة افتتاح دور السينما في السعودية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وتتنافس في السوق السعودية شركات محلية وعالمية للعمل في قطاع السينما، وتهدف المبادرة إلى تقديم شكل جديد من وسائل الترفيه في المملكة، وزيادة إنفاق الأسر السعودية على مجال الترفيه، وإيجاد بيئة تنافسية للمشغلين الإقليميين والدوليين، والتأثير الاجتماعي الإيجابي ونمو القوة السعودية الناعمة من خلال إنتاج الأفلام.

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