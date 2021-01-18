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الصحة السعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا ومودرنا بعد فايزر

كورونا اقتصاد السعودية
متلقون للقاح في السعودية
لقاح كورونا

الصحة السعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا ومودرنا بعد فايزر

أكثر من مليوني مسجل بتطبيق "صحتي" لتلقي اللقاحات في المملكة

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العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اعتماد لقاحي أسترازينيكا ومودرنا المضادين لفيروس كورونا، بعد لقاح فايزر - بيونتيك الذي صدر اعتماده في وقت سابق في المملكة.

وقال مدير الصحة في المنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، في مقابلة مع "العربية" إن اللقاحات المعتمدة تتمثل في فايزر - بيونتيك وأسترازينيكا ومودرنا، موضحاً أن التنافس عالمي على اللقاحات، وهناك طلب كبير على لقاح فايزر لكن هناك كميات جيدة ستصل إلى السعودية للتطعيم.

وتحدث عن زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في السعودية، مع اكتسابهم الخبرات الجيدة، بحيث أصبحت دورة العمل أسرع وأكبر مع توسيع قاعات استقبال متلقي اللقاح.

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وكشف أن مركز الأحساء لتلقي التطعيم، بات جاهزاً وننتظر وصول اللقاحات في ظل التنافس العالمي عليها، وسنبدأ خلال أسبوع أو أسبوعين فيما يجري العمل على تجهيز مركز حفر الباطن المتوقع أن يعمل بدءا من الشهر المقبل.

وأضاف أن المسجلين في تطبيق "صحتي" في المنطقة الشرقية، بلغ عددهم حوالي 400 ألف شخص، فيما تلقى حوالي 60 ألف شخص اللقاح.

يذكر أن عدد المسجلين في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح في المملكة زاد على مليوني شخص، في الشهر الأول من بدء توزيع اللقاحات.

وبحسب إحصاءات الشهر الماضي، تتسلم وزارة الصحة السعودية 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعياً.

وتخطط الوزارة للوصول إلى 80% من المناعة المجتمعية، فيما تتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، بانتظار وصول كميات اللقاحات الأخرى والمزيد من الجرعات من لقاح فايزر.

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