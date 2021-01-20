قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطاب الوداع قبيل مغادرته العاصمة واشنطن إلى ولاية فلوريدا إن أسواق الأسهم حققت أرقاما جيدة رغم جائحة كورونا.

وأضاف ترمب "لدينا أعظم دولة وأعظم اقتصاد في العالم".

ترمب لفت أيضا إلى أن أسواق الأسهم حققت أرقاما جيدة رغم الجائحة.

وقال ترمب في كلمة مقتضبة لمودعيه: "أربع سنوات رائعة تمثل "شرف العمر" وحققنا الكثير". وتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة.

وأضاف "سنعود بطريق أو بأخرى". ومن دون أن يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة الجديدة "حظا جيدا ونجاحا كبيرا".

وأكد ترمب أن الإنجازات التي حققتها إدارته "كانت مدهشة بكل المقاييس".

وتحدث ترمب في آخر كلمة له كرئيس للولايات المتحدة، عن بيانات الوظائف والمستويات التي وصلت لها أسواق الأسهم خلال إدارته، قبل أن تبدأ تداعيات جائحة "كورونا".