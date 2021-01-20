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السعودية تغلق طرح صكوك يناير بـ2.95 مليار ريال

وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تغلق طرح صكوك يناير بـ2.95 مليار ريال

الإصدارات قسمت إلى شريحتين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وقال المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، إن حجم الإصدار تحدد بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال (نحو 788 مليون دولار).

وأضاف أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام الميلادي 2028.

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وتابع المركز الوطني: "فيما بلغت الشريحة الثانية، 880 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال لصكوك تُستحق في العام الميلادي 2033.

كان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قد أعلن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، بعد أن قام بتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.

كما جرى استحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: "التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة الإمدادات، وطروحات خاصة، إضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية".

وأعلن المركز "وبحسب التقويم السنوي للإصدارات" عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال.

وبلغ حجم الطلبات على الإصدار الأخير 11.72 مليار ريال ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

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