قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب يوم الأربعاء إنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10% فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، قال ترمب إن إبرام الاتفاق جاء في ضوء العلاقات بين البلدين.

بهذا تنضم الإمارات إلى الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك، التي نالت إعفاء من رسوم الألومنيوم.

وفي أكتوبر من العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة على منتجات لفائف ألمونيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق.

ومنذ ذلك الوقت فرضت الرسوم على دول من بينها ألمانيا والبحرين، بسبب بوجود إغراق أولي.

ومن بين الدول التي تأثرت بالقرار البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.