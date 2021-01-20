كشفت إحصاءات حكومية الأربعاء أن اقتصاد قطر انكمش 4.5% في الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة قبل عام أي على أساس مقارنة سنوية، بحسب وكالة "رويترز".

وكشفت بيانات من جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 5.6% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، بالأسعار الثابتة على أساس فصلي.

وعلى أساس سنوي، وفي مذكرة سابقة، قال بنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد قطر سينمو 3%، إذ يدعم انحسار خلاف إقليمي قائم منذ 3 أعوام التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1%.

وفي هذا السياق، أفاد ستاندر تشارترد في مذكرة "نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات".

وقال إن من الفوائد الأخرى قد يكون تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم إلغاء المقاطعة.