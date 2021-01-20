شهدت وظائف الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الرقمية نمواً سريعاً في جنوب شرق آسيا هذا العام، وفقاً لتقرير موقع الشبكات المهنية LinkedIn صدر يوم الثلاثاء.

يشير التقرير إلى زيادة الطلب على المهنيين الطبيين والمعلمين والمبدعين في عام 2021، حيث غير فيروس كورونا وجه مشهد الوظائف في المنطقة.

من المؤكد أن الدراسة، وهي إصدار خاص من تقرير الوظائف الناشئة السنوي بالموقع، تشير أيضاً إلى استمرار الطلب على المتخصصين الفنيين، مثل محللي البيانات والمهندسين.

لكن نائب رئيس حلول المواهب والتعلم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في "لينكد إن"، فيون أنغ، ترى أن النتائج تشير إلى تغيير في الاتجاه هذا العام.

تتبع التقرير النمو في 15000 مسمى وظيفي، تم تقسيمهم إلى 15 قطاعا رئيسيا، وفقاً لما ذكرته شبكة " CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في أماكن أخرى، أدى المعدل السريع للرقمنة، على سبيل المثال التحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بسبب الإغلاق، إلى فتح أدوار جديدة في التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد.

أدت هذه الاتجاهات، بدورها، إلى قيام الشركات بتنفيذ تقنيات رقمية جديدة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المتخصصين في البرمجيات والأمن السيبراني.

قالت أنغ: "تُظهر هذه الوظائف المتنامية أنه لا تزال هناك فرص متنوعة للباحثين عن عمل لديهم مجموعة من المهارات والخبرات".

وأضافت أنها تقدم أيضاً فرصاً للمبدلين المهنيين، أو لمن هم خارج العمل حديثاً، للتحول إلى الصناعات النامية، على سبيل المثال من خلال تعلم مهارات جديدة عبر الإنترنت.

"من خلال تبني عقلية التعلم مدى الحياة، واكتساب مهارات جديدة أو صقل مهاراتهم الحالية، يمكن للعمال إعداد أنفسهم لتولي هذه الأدوار الناشئة".

وكانت أكثر الوظائف طلباً مصنفة كما يلي:

1- المحتوى الرقمي: أهم الأدوار الوظيفية: محرر، مؤلف الإعلانات، podcaster، صانع محتوى YouTube، محرر فيديو.

2 - محلل بيانات: المهارات المطلوبة: تحليل البيانات، تصور البيانات، المهارات التحليلية، لغة برمجة قواعد البيانات SQL، تحليل المتطلبات.

3- البرمجيات والتكنولوجيا: أهم الأدوار الوظيفية: مطور الويب، محلل نظم، مطور تطبيقات الهاتف المحمول، مهندس، مطور الواجهة، مستشار DevOps الذي يدير تطوير البرامج وعمليات تكنولوجيا المعلومات.

4 - التمويل والتأمين: كانت طلبات التوظيف تركز على وظائف مثل، مستشار مالي، محاسب، مخطط مالي، أخصائي مالي، وكيل تأمين.

5 - التعليم: مدرس لغة إنجليزية ثانية، مدرس صيني، مدرس أكاديمي، مدرس تكنولوجيا معلومات، مدرس رياضيات.

6- التسويق الرقمي.

7- التجارة الإلكترونية.

8- تطوير الأعمال والمبيعات.

9 - الرعاية الصحية/ الدعم الطبي: وكان الوظائف الأكثر طلباً تحت مسميات: تقني طبي، مساعد صيدلة، مساعد رعاية صحية، مسؤول طبي، أخصائي طبي.

10- خدمة العملاء.

11 - الرعاية الصحية / الخط الأمامي الطبي: وهذه الوظائق المرتبطة ارتباط وثيق بالخدمة الصحية مثل، طبيب، ممارس عام، مسؤول طبي، ممرض، مسعف.

12- أدوار الأمن السيبراني.

13 - سلاسل التوريد: وهي مجموعة الوظائف المرتبطة بالقطاع اللوجتسي مثل، موزع، مشرف لوجستي، أخصائي تشغيلي، مدير لوجستي.

فيما حلت وظائف العلاقات العامة والهندسة المتخصصة في مرتبة متأخرة.