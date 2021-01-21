أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الخميس، عن توقيع الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لها، 5 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب مع شركة كندية وشركتين محليتين باستثمارات 13 مليون دولار.

وبحسب بيان للوزارة، فإن العقود توزعت على شركات لوتس جولد الكندية وشركة ميداف المصرية للتعدين وشركة إبداع فورجولد المصرية.

وشملت العقود 13 قطاعاً، وتعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 والتي طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر الماضي.

وعن تفاصيل العقود التي جرى توقيعها، قالت الوزارة، إن ثلاثة عقود وقعت مع شركة لوتس جولد الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب وذلك في 11 قطاعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار، إلى جانب عقد لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة إبداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بنحو مليون دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن التوقيع يعد باكورة عقود البحث عن الذهب ويمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعديني وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي في البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات وإنهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن إقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب هو إضافة مهمة تثرى النشاط التعدينى وتعزز من دور رأس المال الوطني في هذا المجال الحيوي.

وقال الملا إنه سيتم توقيع باقى العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقي الشركات الفائزة بالمزايدة.

كانت الوزارة أعلنت في نوفمبر الماضي، عن نتائج المزايدة الأولى للذهب التي طرحت في شهر مارس 2020 وحظيت باهتمام 23 شركة، وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التي تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى.