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المركزي السعودي و"الموارد البشرية" يتعاونان في مكافحة غسل الأموال

اتفاقية ساما والموارد البشرية
وكيل محافظ "ساما" للرقابة فهد الشثري يوقع الاتفاقية مع وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح
ساما

المركزي السعودي و"الموارد البشرية" يتعاونان في مكافحة غسل الأموال

عبر تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية

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دبي - العربية.نت

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أبرم البنك المركزي السعودي "ساما" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المركزي في بيان، اليوم الخميس، إن الخطوة تأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً لخطة العمل الخاصة بها، والصادرة بقرار مجلس الوزراء.

ويسعى البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتطوير ودعم آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهتين، إلى جانب العمل على تعزيز تقديم الخدمات المالية للجهات غير الهادفة إلى الربح التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية.

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كما يستهدف الطرفان بموجب مذكرة التعاون، تسهيل تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية، والتعاون في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكذلك تنسيق الجهود المبذولة لتمكين القطاع غير الربحي من حشد وتنويع الموارد، وإنفاقها بما يتفق مع سلامة النظام المالي.

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مجال تدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية ما بين البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجالات المشتركة، وأيضاً الجهات الخاضعة لإشراف الجهتين.

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