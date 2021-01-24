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السعودية تستهدف توظيف 115 ألف مواطن في القطاع الخاص

وزارة الموارد البشرية السعودية مناسبة
وزارة الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تستهدف توظيف 115 ألف مواطن في القطاع الخاص

من خلال اتفاقيات توقع مع الشركات الكبرى

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دبي - العربية.نت

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كشف مسؤولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، عن تدشين وإطلاق برنامج "توطين"، يستهدف توظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات توقع مع الشركات الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي برئاسة عضو المجلس عطا السبيتي، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 1441/1440هـ، بمشاركة نائب الوزير لقطاع العمل، عبدالله أبوثنين، ونائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي.

ونقلاً عن حساب المجلس بموقع التواصل تويتر، جرى خلال الاجتماع استعراض التوطين إجمالاً وتوطين المهن تحديدًا والوظائف العالية الأهمية في القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع أيضاً، معدل مشاركة المرأة الاقتصادية، وأوضح المسؤولون أنه مستمر بالتزايد منذ عام 2018 إلى الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأة إلى سوق العمل والمساهمة اقتصاديا، كما تطرق المجتمعون للمبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قد كشفت عن أبرز مستهدفاتها في ميزانية 2021، وتضمنت 7 أهداف، منها توظيف نحو 115 ألفا من الشباب السعودي في القطاعات المختلفة ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا عن العمل لما يزيد عن 3 أشهر.

وقالت الوزارة في "نسخة المواطن لميزانية 2021"، إنها تستهدف توطين 3 مهن نوعية هي مهن المحاسبة والهندسة بالإضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات.

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