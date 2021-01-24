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مصر.. مشروع قطار بين الجيزة وأسوان يقطع المسافة في 4 ساعات

قطار سريع
قطار سريع
اقتصاد مصر

مصر.. مشروع قطار بين الجيزة وأسوان يقطع المسافة في 4 ساعات

يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة أسوان بطول 850 كيلومتراً

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تعتزم إنشاء قطار سريع جديد من مدينة السادس من أكتوبر إلى محافظة أسوان.

وأضاف في تصريحات أمس، أن هذا القطار السريع سيقطع المسافة البالغة 850 كيلومترا في 4 ساعات، وفقا لموقع مصراوي.

وأوضح أن "هناك لجنة عليا في مجلس الوزراء تراجع كل الإجراءات المالية للمشروعات وتناقش كل قرض نأخده".

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وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق مصر بالساحل الشمالي.

وخلال المرحلة الأولى، سيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة.

وقال وزير النقل المصري، إن المشروع سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وتتضمن المرحلة الأولى محطة، والسرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كلم في الساعة، وسيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

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