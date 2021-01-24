.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف ولاء للتأمين إلى "-A"

ولاء للتأمين التعاوني مناسبة
شعار شركة ولاء للتأمين التعاوني
سوق السعودية

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف ولاء للتأمين إلى "-A"

مع نظرة مستقبلية مستقرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، من "+BBB" إلى "-A" وارتفاع التصنيف للقوة المالية بمعايير خليجية إلى "gcAAA"، كلاهما قد ارتفع مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت "ولاء للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الشركة إلى "-A" يعود إلى عدة عوامل، منها نجاح عملية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني دون مواجهة أي تقلبات في رأس المال أو الأرباح.

وكذلك كفاية رأس المال للشركة فوق مستوى "AAA" حسب نموذج التقييم لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ومن المرجح أن تعزز كفاية رأس المال خلال العامين المقبلين حيث تنوي الشركة زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية، وذلك لدعم التنوع في النمو.

مصر للطيران تخفض أسعار تذاكرها 50% إلى دول أوروبية سياحة وسفر مصر للطيران مصر للطيران تخفض أسعار تذاكرها 50% إلى دول أوروبية

وأضافت "ولاء للتأمين" أن النظرة المستقبلية المستقرة للشركة تعكس توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن استمرار الشركة في المحافظة على كفاية رأسمالها مع تعزيز مركزها التنافسي وتنويع عملياتها.

كما أضافت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن أساس رفع تصنيف الشركة يعود إلى إتباع إدارة الشركة نهج استباقي بالإضافة إلى تمتع الشركة بسيولة استثنائية وقوة رأس مالية وأرباح محققة مقابل مستوى درجة مخاطر متوسطة.

وتتوقع الشركة أن رفع التصنيف الائتماني الخاص بها سيكون له تأثير إيجابي على نمو أعمالها وسينعكس ذلك على السنوات القادمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد