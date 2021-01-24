قال الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، في مقابلة مع قناة العربية، إن ما أطلق في العام 2016 رؤية المملكة 2030، نشهد اليوم بعض نتائجه الإيجابية، عندما أشار ولي العهد في كلمته إلى خلق ما يقرب من 1.8 مليون وظيفة، وخلال 3 أعوام ماضية تحقق ما يقرب من 330 ألف وظيفة.

وأضاف البوعينين، أنه من جانب آخر هناك تنويع الاقتصاد من مصادر مختلفة. اليوم السياحة تزيد مساهمتها في الناتج المحلي، وقطاع الطاقة المتجددة من أهم المشاريع التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة حالياً، وأيضاً قطاع المشاريع الكبرى مثل نيوم البحر الأحمر والقدية وذا لاين، وبدأ تنفيذها بالفعل، وبالتالي تحول الصندوق إلى قاطرة استثمارات تنموية في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ما يحققه في الاقتصاد العالمي.

وقال البوعينين، إن الصندوق رفع العائد الأمثل نتيجة استثماراته من 2.5% إلى مستوى أعلى من 7% كعائد سنوي ولم يكن متاحاً ذلك من قبل، وجرى مضاعفة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال، والتزام الصندوق بضخ نحو 150 مليار ريال سنوياً خلال الأعوام القادمة يعني تحريكا قويا للاقتصاد.

وأوضح أنه بالإضافة إلى دوره في خلق الوظائف والشراكة مع القطاع الخاص، يضاف إليه دور في الاستدامة المالية للحكومة التي تحتاج إلى موارد مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم القطاع غير النفطي، لذلك نحن أمام ثروة اقتصادية تنموية حقيقية يقودها ولي العهد عبر تحويل رؤيته التي أطلقها عام 2016 إلى واقع نعيشه اليوم، ومتفائلون بتلك الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي.