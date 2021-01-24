أكد الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام 2021 -2025 تضمنت الشراكات مع القطاع الخاص، عبر زيادة المحتوى المحلي في مشاريع وشركات ومبادرات الصندوق.

وأضاف العلمي في مقابلة مع "العربية" أن الاستراتيجية الجديدة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، ركزت على استقطاب المعرفة، وجذب التقنيات، وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يحقق صادرات متنوعة، وضخ تمويلي لمشاريع تطويرية، تجعل من ميزانية المملكة جاذبة، وتخفف من الديون السيادية للدولة.

وقال إن الشركات العالمية متعطشة للاستثمار في المشاريع الكبيرة للمملكة.

واعتبر أن استراتيجية صندوق الاستثمارات، ستحدث قفزة أو ثورة اقتصادية وستحقق الأهداف الطموحة التي تحدث عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدى إطلاقه استراتيجية الصندوق.

كان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق اليوم الأحد استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق إن "الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن "أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030".

أظهرت بيانات حصرية، حصلت عليها "العربية.نت" أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية) تمكن من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.