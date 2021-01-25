من المرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قراراً يدعو المؤسسات الفدرالية لشراء منتجات أميركية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وأوضح مسؤول أميركي أن بايدن يهدف بقراره المرتقب لدفع الإنتاج المحلي وإنقاذ الوظائف.

وتولى جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة، أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والركود الاقتصادي العالمي فضلاً عن حالة انقسام في الداخل الأميركي.

وفي هذا السياق، قال خبير صناعة الطاقة المخضرم ونائب رئيس شركة التحليلات IHS Markit، دان يرغين، إن أكثر المشاهد إثارة على المسرح العالمي ستكون علاقة واشنطن ببكين، حيث يتصادم أكبر اقتصادين في العالم على أسس أيديولوجية ونشاط عسكري وسلطة، فضلاً عن الاعتماد الاقتصادي المتبادل وتأثير تلك العلاقات على بقية العالم ما يجعل المخاطر عالية بصورة كبيرة.

وأشار يرغين خلال منتدى الطاقة العالمي الافتراضي لمجلس أتلانتيك، الذي استضافته شبكة "CNBC" في وقت سابق، إلى أن "القضية الجيوسياسية الأولى هذا العام هي العلاقة بين الولايات المتحدة والصين"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ونفي يرغين وجود تشابه بين هذا التوتر والحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في ظل وجود ترابط قوي بين الاقتصادين المتناطحين هذه المرة، إلا أن دولاً أخرى قلقة بشأن الاضطرار إلى أن تكون في أحد جانبي الصراع".

وعبر قادة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية عن قلقهم، وشددوا على معارضتهم للوقوع في وسط الخلافات بين اللاعبين العالميين.

إلى ذلك، اعتقد يرغين أن اختيار بايدن لوزير الخارجية، أنتوني بلينكين، خلال جلسة التعيين في مجلس الشيوخ، يعد تأكيداً على أن "الرئيس ترمب كان محقا في اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه الصين"، رغم تأكيده عدم الاتفاق مع أساليب ترمب، إلا أنه شدد على أن الصين تشكل التحدي الأكبر للولايات المتحدة.